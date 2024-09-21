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Рецепт грушевой сгущенки от Лилии Цвит, который удивит даже самых опытных кулинаров

Интересный вкус сгущенному молоку может придать груша (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Грушевая сгущенка, хотя и отличается от обычной, не менее вкусна. Это отличная густая грушевая паста, которая легко дополнит сладкие блюда, например сырники или вафли.

О том, как готовить сгущенку с грушей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами Лилии Цвит.

Что нужно для грушевой сгущенки

Для того чтобы приготовить сгущенку с грушей, понадобятся следующие продукты:

  • груши - 2 кг;
  • молоко - 1 л;
  • сода - 1 ст. л.;
  • сахар - 1 кг.

Такого количества ингредиентов хватит на 3 сгущенных банка по 0,5 л и 1 банка объемом 300 мл.

Как готовить сгущенку с грушей дома

Груши нужно помыть и обязательно очистить от кожуры и семян. После этого нарежьте груши на маленькие кусочки, посыпьте их содой и оставьте на два часа.

Это нужно для того, чтобы груши выпустили сок. Его нужно слить, иначе сгущенка будет слишком жидкой и менее "сливочной".

Чтобы убрать вкус соды, нарезанные груши нужно дважды промыть в холодной воде. После этого обязательно отцедить груши через сито, чтобы снова забрать лишнюю жидкость.

Переложите фрукты в кастрюлю и засыпьте сахаром. Поставьте посуду с грушами на умеренный огонь. Накрывать кастрюлю крышкой не надо, однако перемешивать груши время от времени все же стоит.

Через 20 минут после начала варки груш осторожно влейте молоко. Постоянно помешивая, продолжайте варить грушевую сгущенку еще в течение 15 минут.

После этого массу нужно перемолоть блендером до однородной консистенции. Это можно сделать погружным блендером, или обычным или с помощью мясорубки, подождав охлаждение смеси. Чтобы грушевая сгущенка была густой, после перемола ее необходимо варить на небольшом огне в течение 1,5-2 часов.

Чем дольше варить грушевую сгущенку - тем гуще она будет. После окончания приготовления горячую сгущенку грушу разлейте по стерилизованным банкам и герметично закрутите стерилизованными крышками.

 

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