Группа GO_A выиграла престижный конкурс Eurovision Awards: подарок под Новый год

Украинская группа GO_A, которая участвовала в Евровидении в этом году, выиграла конкурс Eurovision Awards. Музыкантам перед Новым годом удалось получить престижную награду.
Об этом стало известно из соцсетей коллектива.
Коллектив выиграл конкурс в номинации "Самая инновационная сценическая постановка".
"Мы благодарны всем, кто работал над созданием нашего номера! Вы — команда мечты", - отреагировали музыканты группы свою победу.
Cценическую постановку шоу группы GO_A делали режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский из компании RedRabbit.
GO_A получили престижную награду (фото: facebook.com/GoAbandoriginal)
Напомним, в финале Евровидения 2021 группа GO_A заняла пятое место, в то же время согласно зрительскому голосованию - второе место.
Победителем стала итальянская группа Måneskin, которая в зрительском голосовании заняла первое место, а по оценкам жюри - четвертое.
Как мы писали ранее, Руслан Квинта рассказал, почему группа Go_A могла не выступить на Евровидении.