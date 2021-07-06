Руслан Квинта рассказал, почему группа Go_A могла не выступить на Евровидении

"Go_A” очень интересная группа. Они попали случайно в этот отбор. Утром креативный продюсер “Евровидение. Национальный отбор” Наташа Франчук прислала мне ссылку на их композицию, эта ссылка уже у меня отобразилась в Apple Music, еще до звонка Наташи. Так совпало. Это была песня “Рано раненько”. Песня простая, но мне очень голос девочки понравился, что-то в нем такое было, что меня зацепило", - вспоминает Руслан.

Потом контакты коллектива нашли и позвонили им, чтобы сделать предложение поучаствовать в конкурсе.

"Мы нашли их контакты. Они говорят: ”Нам это вообще не интересно. Мы же неформат! У нас такая музыка.. вы уверены?”. Я говорю: “Ребята, это - то, что нам нужно, поэтому я бы очень хотел, чтобы вы пришли на прослушивание”. Вот так коллектив попал на отбор, абсолютно не веря, что они интересны широкой аудитории. Но эта группа победила на отборе, прошла год пандемии и написала очень крутую песню”, - резюмировал продюсер.

Также Квинта рассказал, как его назначили продюсером Нацотбора Евровидения.

"Когда меня назначили музыкальным продюсером этого отбора у нас, в Украине, у меня была цель и желание находить что-то очень уникальное. Я знаю таких музыкантов, они есть, но они слабо в себя верят. И я даже где-то сказал, что для меня важно найти песню не для конкурса, а песню вне конкурса. Чтобы это была не специальная композиция для конкурса “Евровидение”, чтобы эта песня была музыкальным лицом исполнителя или группы. Никаких шаблонов", - резюмировал музыкант.