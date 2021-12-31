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Група GO_A виграла престижний конкурс Eurovision Awards: подарунок під Новий рік

Автор: Людмила Жукова

Український гурт GO_A, який брав участь у Євробаченні цього року, виграв конкурс Eurovision Awards. Музикантам перед Новим роком вдалося отримати престижну нагороду.

Про це стало відомо з соцмереж колективу.

Колектив виграв конкурс у номінації "Найбільш інноваційна сценічна постановка".

"Ми вдячні всім, хто працював над створенням нашого номера! Ви - команда мрії", - відреагували музиканти гурту свою перемогу.

Сценічну постановку шоу групи GO_A робили режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Братковський з компанії RedRabbit.

GO_A отримали престижну нагороду (фото: facebook.com/GoAbandoriginal)

Нагадаємо, у фіналі Євробачення 2021 група go_a посіла п'яте місце, в той же час згідно з глядацьким голосуванням - друге місце.

Переможцем стала італійська група Måneskin, яка в глядацькому голосуванні посіла перше місце, а за оцінками журі - четверте.

Як ми писали раніше, Руслан Квінта розповів, чому група go_a могла не виступити на Євробаченні.

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GO_A