Група GO_A виграла престижний конкурс Eurovision Awards: подарунок під Новий рік

Український гурт GO_A, який брав участь у Євробаченні цього року, виграв конкурс Eurovision Awards. Музикантам перед Новим роком вдалося отримати престижну нагороду.
Про це стало відомо з соцмереж колективу.
Колектив виграв конкурс у номінації "Найбільш інноваційна сценічна постановка".
"Ми вдячні всім, хто працював над створенням нашого номера! Ви - команда мрії", - відреагували музиканти гурту свою перемогу.
Сценічну постановку шоу групи GO_A робили режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Братковський з компанії RedRabbit.
GO_A отримали престижну нагороду (фото: facebook.com/GoAbandoriginal)
Нагадаємо, у фіналі Євробачення 2021 група go_a посіла п'яте місце, в той же час згідно з глядацьким голосуванням - друге місце.
Переможцем стала італійська група Måneskin, яка в глядацькому голосуванні посіла перше місце, а за оцінками журі - четверте.
Як ми писали раніше, Руслан Квінта розповів, чому група go_a могла не виступити на Євробаченні.