Группа Go_A примет участие в специальном онлайн-шоу Евровидения: где и когда смотреть

Евровидение 2020 пройдет 16 мая без традиционной конкурсной основы в формате концертного шоу Eurovision: Europe Shine A Light. При этом 12 мая состоится специальное онлайн-шоу Eurovision Song Celebration. В нем также примет участие украинская группа Go_А, которая стала победителем Национального отбора на Евровидение.

Онлайн-шоу Eurovision Song Celebration можно посмотреть на официальном YouTube-канале песенного конкурса 12 мая в 22:00. В данном шоу зрители увидят клипы песен исполнителей, которые должны были прозвучать во время Евровидения 2020.

При этом группа Go_A исполнит свои три любимые песни с предыдущих конкурсов. Организаторы шоу обещают множество сюрпризов. Они пообщаются с блогерами и поклонниками Евровидения.

Напомним, что Евровидение 2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. При этом место конкурса не изменилось, и он пройдет в Нидерландах в Роттердаме.

Ведущими будут Едсилия Ромбли, Шанталь Янзен и Ян Смит, которые должны были вести Евровидение 2020.

Стоит отметить, что COVID-19 был обнаружен у члена Европейского вещательного союза. После этого инцидента Швеция и Израиль отказались принимать участие в Евровидении 2020.