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Евровидение 2020: где и когда в Украине покажут шоу

STYLERТелешоу    08.04.2020 - 16:17
Евровидение 2020: где и когда в Украине покажут шоу
Евровидение 2020 проведут в формате шоу Europe Shine A Light (фото: facebook.com/EurovisionSongContest)

Евровидение 2020 в этот раз проведут как концерт Europe Shine A Light

Евровидение 2020 пройдет без традиционной конкурсной основы, а в формате концерта - шоу Eurovision: Europe Shine A Light состоится 16 мая, и украинские зрители смогут посмотреть онлайн трансляцию в 22:00 по киевскому времени.

Решение об отмене пристижного международного конкурса в этом году было принято Европейским вещательным союзом 18 марта из-за эпидемии коронавируса. Организаторы согласовали, что мероприятие проведут в 2021-м, а страна-хозяйка и концертная площадка не будут меняться: таким образом Евровидение-2021 пройдет следующей весной также в нидерландском городе Роттердам.

Ведущими нынешнего шоу будут Едсилия Ромбли, Шанталь Янзен и Ян Смит, которые должны были вести Евровидение-2020. Специальные видеовставки также создаст Никка Туториалс, которая должна была стать онлайн-ведущей конкурса.

Как говорится на сайте Евровидения, организаторы обещают много сюрпризов. В частности, планируется и выполнения совместной песни, которая в такие сложные времена сможет объединить Европу.

Ожидается, что прямая трансляция 16 мая продлится около двух часов. Шоу будет транслироваться на официальном канале Евровидение в YouTube.

Концерт в прямом эфире покажет UA:Суспільне мовлення на телеканале UA: ПЕРШИЙ. Также Eurovision: Europe Shine A Light будут транслировать в радиоэфире UA: Радіо Промінь.

Евровидение 2020: где и когда в Украине покажут шоу

Евровидение 2020 из-за коронавируса проведут в этом году в формате шоу Europe Shine A Light (Фото: eurovision.ua)

Напомним, что с 3 апреля и по пятницам организаторы песенного конкурса устраивают домашние концерты Евровидения. По предварительной информации представителя от Украины группа Go_A примут в нем участие в мае.

В каждом эпизоде домашних концертов Евровидения покажут видеоролики с участниками прошлых конкурсов и нынешними представителями. Артисты исполнят свою песню и кавер-версию другого хита Евровидения.

Кавер-песни будут выбирать голосованием в социальных сетях: Facebook, Instagram и Twitter - предложив четыре возможных варианта, которые определит сам исполнитель.

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