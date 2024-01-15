Груп інвалідності для відстрочки не буде: як будуть визначати непридатність до воєнної служби

Вона пояснила, що норми по певним захворюванням будуть визначатися не тільки для військовозобов'язаних, а й членів їх сім'ї.

"Як на мене, були дуже суттєві зрушення, тому що останній варіант, про який я чула, передбачає не групи інвалідності, а визначені конкретні захворювання, які дадуть можливість або мати відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не лише самих військовозобов'язаних, а й членів їхніх сімей. Там так само мають бути визначені моменти, пов'язані з цим", - розповіла Мошенець.

Вона пояснила, що у в третій групі інвалідності можуть бути абсолютно різні захворювання. З деякими можна виконувати певну роботу на фронті, а з деякими - неможливо буде виконувати роботу навіть в тилу.

"Є такі, з якими дійсно можна виконувати певні обов'язки, а є такі, з якими в жодному разі не можна. Туберкульоз, про який багато говорилося. Ми розуміємо, що якщо людина з таким захворюванням потрапляє до іншої групи людей - це потенційний ризик для всіх. Кожен, хто потрапляє на захист України, незалежно, чи це тил, чи більш передові лінії, там не має створюватись проблем через те, що людина має ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування", - додала вона.

Також вона пояснила, що будуть звертати увагу на то, чи прогресує хвороба чи ні.

"Є різні люди з інвалідністю. Тобто, одним чоловікам інвалідність дійсно може мішати проходження військової служби, а іншим ні. Наприклад, люди в яких відсутня половина щитоподібної залози, у них 2-група інвалідності, але вони можуть виконувати бойові завдання, як і всі інші здорові чоловіки. Таким чином пропонується оцінювати людину не по групі інвалідності, а по стану здоров’я. Якщо хвороба прогресує, то ніхто такого чоловіка брати на службу не буде, але якщо чоловік з інвалідністю може виконувати бойові завдання або забезпечувати тил, то такі чоловіки повинні бути залучені до збройних сил", - наголосила Мошенець.

Вона додала, що всі ці моменти взяті до уваги й над ними працюють відповідні органи.