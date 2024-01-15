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Групп инвалидности для отсрочки не будет: как будут определять непригодность к военной службе

Как будут определять отсрочку по инвалидности (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В новом законопроекте о мобилизации уделили большое внимание отсрочкам из-за определенных групп заболеваний, ведущих к инвалидности. Но определять ограничения на мобилизацию собираются не по группе инвалидности, а по конкретным заболеваниям.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова депутата Елены Мошенец в эфире телемарафона.

Она пояснила, что нормы по определенным заболеваниям будут определяться не только для военнообязанных, но и для членов их семьи.

"По-моему, были очень существенные сдвиги, потому что последний вариант, о котором я слышала, предусматривает не группы инвалидности, а определенные конкретные заболевания, которые позволят либо иметь отсрочку от мобилизации, либо не быть мобилизованными. Это касается не только самих военнообязанных, но и членов их семей. Там также должны быть определены моменты, связанные с этим", - рассказала Мошенец.

Она пояснила, что в третьей группе инвалидности могут быть совершенно разные заболевания. С некоторыми можно выполнять определенную работу на фронте, а с некоторыми - невозможно будет выполнять работу даже в тылу.

"Есть такие, с которыми действительно можно выполнять определенные обязанности, а есть такие, с которыми ни в коем случае нельзя. Туберкулез, о котором много говорилось. Мы понимаем, что если человек с таким заболеванием попадает в другую группу людей - это потенциальный риск для всех. Каждый, кто попадает на защиту Украины, независимо, тыл или более передовые линии, там не должен создаваться проблем из-за того, что человек имеет те или иные заболевания, которые нуждаются в постоянном лечении", - добавила она.

Также она пояснила, что будут обращать внимание на то, прогрессирует ли болезнь или нет.

"Есть разные люди с инвалидностью. То есть, одним мужчинам инвалидность действительно может мешать прохождению военной службы, а другим нет. Например, люди у которых отсутствует половина щитовидной железы, у них 2-группа инвалидности, но они могут выполнять боевые задания, как и все другие здоровые мужчины. Таким образом предлагается оценивать человека не по группе инвалидности, а по состоянию здоровья Если болезнь прогрессирует, то никто такого мужчину брать на службу не будет, но если мужчина с инвалидностью может выполнять боевые задания или обеспечивать тыл, то такие мужчины должны быть вовлечены в вооруженные силы", - подчеркнула Мошенец.

Она добавила, что все эти моменты учтены и над ними работают соответствующие органы.

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Мобилизация в Украине