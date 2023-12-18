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"Грунт провалюється ще більше". Як зараз виглядає ділянка над Деміївською (відео)

Фото: В Києві проблема біля метро "Деміївська" (kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Києві біля метро "Деміївська" зафіксували значне просідання грунту. Цю частину гілки раніше закрили на пів року на ремонт через підтоплення.

Що зараз коїться на Деміївській, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з прсилання на місцеві Telegram-канали.

Ситуація зараз на метро "Деміївська"

Через просідання грунту у Києві обмежили рух на смузі з'їзду на проспект Лобановського, бо ґрунт над гілкою метро біля станції "Деміївська" почав провалюватись. 

В КМДА запевняють, що просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" відбулося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки. Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. 

У комунальному підприємстві зазначили, що цими днями поруч із місцем просідання ґрунту енергопостачальна компанія також прокладала кабельні мережі із застосуванням відповідної будівельної техніки.

Але ось так виглядає проблемна ділянка зараз.

 

 

Обмеження руху на "синій" гілці метро

8 грудня рух поїздів між станціями метро"Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року.

До речі, дивіться як виглядає затоплена ділянка метро Києва.

Читайте також, в Uklon і Bolt пояснили "захмарні" ціни на таксі після закриття метро.

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