"Грунт провалюється ще більше". Як зараз виглядає ділянка над Деміївською (відео)

В Києві біля метро "Деміївська" зафіксували значне просідання грунту. Цю частину гілки раніше закрили на пів року на ремонт через підтоплення.
Що зараз коїться на Деміївській, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з прсилання на місцеві Telegram-канали.
Через просідання грунту у Києві обмежили рух на смузі з'їзду на проспект Лобановського, бо ґрунт над гілкою метро біля станції "Деміївська" почав провалюватись.
В КМДА запевняють, що просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" відбулося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки. Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль.
У комунальному підприємстві зазначили, що цими днями поруч із місцем просідання ґрунту енергопостачальна компанія також прокладала кабельні мережі із застосуванням відповідної будівельної техніки.
Але ось так виглядає проблемна ділянка зараз.
8 грудня рух поїздів між станціями метро"Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року.
До речі, дивіться як виглядає затоплена ділянка метро Києва.
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