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"Грунт проваливается еще больше". Как сейчас выглядит участок над Демеевской (видео)

Фото: В Киеве проблема возле метро "Демеевская" (kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве возле метро "Демеевская" зафиксировали значительное проседание грунта. Эту часть ветки ранее закрыли на полгода на ремонт из-за подтопления.

Что сейчас происходит на Демеевской, сообщает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на местные Telegram-каналы.

Ситуация сейчас на метро "Демеевская"

Из-за проседания грунта в Киеве ограничили движение на полосе съезда на проспект Лобановского, потому что грунт над веткой метро возле станции "Демеевская" начал проваливаться.

В КГГА уверяют, что проседание грунта у станции метро "Демеевская" состоялось еще до закрытия шести станций "синей" ветки. Сразу за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль.

В коммунальном предприятии отметили, что на днях рядом с местом просадки грунта энергоснабжающая компания также прокладывала кабельные сети с применением соответствующей строительной техники.

Но вот так выглядит проблемный участок сейчас.

 

Ограничение движения на "синей" ветке метро

8 декабря движение поездов между станциями метро"Демеевская" и "Теремки" в Киеве закрыли во время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода.

Кстати, смотрите, как выглядит затопленный участок метро Киева.

Читайте также, в Uklon и Bolt объяснили "заоблачные" цены на такси после закрытия метро.

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