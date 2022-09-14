Груды бетона и кладбище техники РФ: появилось видео из освобожденного Изюма

11 сентября стало известно об окончательном освобождение города Изюм Харьковской области . Наши военные зашли в город и увидели там руины, которые оставили после себя оккупанты.

Частично или полностью разрушены здания, уничтожены мосты, куча оставленной техники. Храмы, школы, детские сады, храмы - оккупанты не жалели ничего.

Тем не менее в городе начинают развеваться украинские флаги. Но признаки недавней оккупации, как то баннеры "Мы с Россией один народ!" еще остаются то там, то там в городе.

Местные говорят, не ожидали, что ВСУ так быстро освободят город.

"Со слезами на глазах встречали... Ждали целых полгода, очень рады", - рассказывает местная жительница.

Некоторые люди рассказывают, что специально ехали поближе к воинам ВСУ, чтобы встретить их.

До войны в Изюме проживало около 50 тысяч человек. По некоторым оценкам, погибло не менее 1000 местных жителей.

Напомним, что бои за Изюм начались после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Во время боев город был практически уничтожен.

Численное превосходство российских оккупантов и вероломство местных предателей привели к установлению 7 марта 2022 года временного контроля врага над Изюмом.