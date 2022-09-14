Груди бетону і цвинтар російської техніки: з'явилося відео зі звільненого Ізюма
11 вересня стало відомо про остаточне звільнення міста Ізюм Харківської області. Наші військові зайшли в місто і побачили там руїни, які лишили після себе окупанти.
Відео з'явилося на каналі DW.
Частково або повністю зруйновані багатоповерхівки, знищені мости, купа залишеної техніки. Храми, школи, дитячі садки, храми - окупанти не шкодували нічого.
Тим не менш в місті починають майоріти українські прапори. Але ознаки недавньої окупації, як то банери "Мы с Россией один народ!" ще залишаються то там, то там у місті.
Місцеві кажуть, не очікували, що ЗСУ так швидко звільнять місто.
"Зі сльозами на очах зустрічали... Чекали цілих півроку, дуже раді", - розповідає місцева мешканка.
Деякі ізюмівці розповідають, що спеціально їхали поближче до воїнів ЗСУ, щоб зустріти їх.
До війни в Ізюмі мешкало близько 50 тисяч людей. За деякими оцінками, загинуло не менше 1000 місцевих мешканців.
Нагадаємо, що бої за Ізюм розпочалися після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Під час боїв місто було практично знищене.
Кількісна перевага російських окупантів та віроломство місцевих зрадників призвели до встановлення 7 березня 2022 року тимчасового контролю ворога над Ізюмом.
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський 14 вересня відвідав звільнений від окупантів Ізюм.
Нагадаємо, в ході контрнаступу українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території.