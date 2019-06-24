Грубая безответственность: киевский метрополитен попал в громкий скандал

Киевский метрополитен не снабдил дежурного даже аптечкой
Киевский метрополитен попал в скандал из-за отсутствия аптечек на станциях метро. О злостном нарушении прав пассажиров стало известно после того, как женщине, которая упала на эскалаторе, не смогли оказать должную помощь перед приездом медиков. Об этом сообщается в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. Инцидент шокировал киевлян и вызвал бурную реакцию в сети.
Как рассказывает очевидец, женщина рассекла себе руку и лицо, упав на эскалаторе, но предоставить первую медицинскую помощь ей не смогли.
"В метро, на станции "Дарница", женщина не удержалась и покатилась вниз по эскалатору, рассекши себе руку и лицо о лестницу. Как оказалось, на станции не было даже аптечки. Только минут через 15 с платформы прибежал дежурный. При себе он имел лишь перекись водорода, которую, подозреваю, ему передали поездом из другой станции", - рассказал очевидец Максим Юрьев.
Киевский метрополитен попал в скандал с аптечками - все подробности (видео: facebook.com/KyivOperativ)
В сети обратили внимание на то, что в большинстве других европейских государств на станциях метро стоят дефибрилляторы. В киевском метрополитене же нет даже аптечек.
"Некоторые агитируют за дефибрилляторы в метро, реально очень хорошая и полезная идея. Но сначала их надо хотя бы обеспечить аптечками", - считает свидетель ситуации.
Киевский метрополитен попал в скандал с аптечками - все подробности (скриншот: facebook.com/KyivOperativ)
Под публикацией начался настоящий скандал из-за нарушения прав пассажиров:
Киевский метрополитен попал в скандал с аптечками - все подробности (скриншоты: facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, что ранее кровавое ЧП в киевском метро взбудоражило сеть.
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