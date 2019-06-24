Груба безвідповідальність: київський метрополітен потрапив у гучний скандал

Київський метрополітен потрапив у скандал через відсутність аптечок на станціях метро. Про злісне порушення прав пасажирів стало відомо після того, як жінці, яка впала на ескалаторі, не змогли надати належну допомогу перед приїздом медиків. Про це повідомляється в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook. Інцидент шокував киян і викликав бурхливу реакцію в мережі.

Як розповідає очевидець, жінка розсікла собі руку і облаччя, впавши на ескалаторі, але надати першу медичну допомогу їй не змогли.

"В метро, на станції "Дарниця", жінка не втрималася і покотилася вниз по ескалатору, розрубавши собі руку й обличчя об сходи. Як виявилося, на станції не було навіть аптечки. Тільки хвилин через 15 з платформи прибіг черговий. При собі він мав лише перекис водню, який, підозрюю, йому передали поїздом з іншої станції", - розповів очевидець Максим Юр'єв.

Київський метрополітен потрапив у скандал з аптечками - всі подробиці (відео: facebook.com/KyivOperativ)

У мережі звернули увагу на те, що у більшості інших європейських держав на станціях метро стоять дефібрилятори. У київському метрополітені немає навіть аптечок.

"Деякі агітують за дефібрилятори в метро, реально дуже хороша і корисна ідея. Але спочатку їх треба хоча б забезпечити аптечками", - вважає свідок ситуації.

Київський метрополітен потрапив у скандал з аптечками - всі подробиці (скріншот: facebook.com/KyivOperativ)

Під публікацією розпочався справжній скандал через порушення прав пасажирів:

Теж мені проблема. Два дроти на рейки - ось ті і дифибрилятор.

Метрополітен - це окрема держава, скільки вони гребуть грошей за рекламу на станціях та у вагонах, відомо тільки їм. А купити аптечку не дозволяє жадібність.

У нашому метрополітені багато не передбачено, наприклад, туалети.

Єдиний вихід накопичити на бинт і вату - це підняти проїзд до 12 грн)

Зараз в Італії. На кожній станції метро в Мілані був дефібрилятор. Дивуюся, чому така проблема поставити їх в нашому метро.

Кличко кращий мер, голосуємо знову)

Я пару днів тому піймала дідуся! У нього шкіра з рук і спини % 30 пошкоджені. Так як я ловила, я і лікувала! Чекали лікаря, прийшла касир і принесла, УВАГА: бинт і перекис!!! Надавала першу допомогу теж я, так як у неї черга на касі! У мене все.

На аптечку треба окремо збирати гроші у фонд пасажирів метро (як у БФ в школі).

Київський метрополітен потрапив у скандал з аптечками - всі подробиці (скріншоти: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що раніше криваве НП в київському метро розбурхало мережу.

До цього у київському метрополітені дали рекомендації через спеку.

Нещодавно у Києві закрили ряд центральних станцій метро через "мінування".