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В Киеве закрыли ряд центральных станций метро из-за "минирования"

Новости » Общество    21.06.2019 - 12:25
В Киеве закрыли ряд центральных станций метро из-за "минирования"
Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)

Станция Крещатик проверена и открыта, ряд других станций закрыты

Станции киевского метрополитена "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадку на "Театральную" закрыли на вход и выход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылокй на публикацию КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

По информации КП, поступил анонимный звонок о минировании.

В то же время станция "Крещатик" проверена и открыта для работы в обычном режиме.

В Киеве закрыли ряд центральных станций метро из-за &quot;минирования&quot;

Как сообщало РБК-Украина, утром 21 июня в Киеве на вход и выход закрыли станцию метро "Хрещатик", а также переход на синюю ветку.

Напомним, вчера, 20 июня, в Киеве в последний день подачи документов для участия в парламентских выборах дважды "минировали" здание Центральной избирательной комиссии. В итоге оба раза из офиса эвакуировали сотрудников, сообщения о взрывчатке не подтвердились.

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