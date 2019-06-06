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Грозы и жара: синоптик предупредила об опасных погодных условиях

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 19:35
Грозы и жара: синоптик предупредила об опасных погодных условиях
Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в пятницу может негативно повлиять на самочувствие

Погода в Украине в пятницу, 7 июня, ожидается жаркая, однако в нескольких областях пройдут сильные грозы, ливни и даже возможен град. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в пятницу, а также на ближайших выходных, будет жаркой и в некоторых областях температура воздуха достигнет +34 градуса.

"Дожди с грозами 7 июня наиболее вероятны в западных областях, местами в Одесской и Николаевской областях, а вечером в пятницу пройдут в Харьковской и Сумской областях. Ближайшей ночью дожди с грозами могут пройти на севере и в центре Украины. На остальной территории без осадков.", - сообщила синоптик.

Грозы и жара: синоптик предупредила об опасных погодных условиях

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что температура воздуха будет повышаться и на выходных достигнет отметки выше +30 градусов.

"Температура воздуха в Украине завтра ожидается +25 +30 градусов. На выходных жара усилится до +28 +34 градусов", - добавила Диденко.

В Киеве в ближайшие сутки есть вероятность дождя с грозой, а в пятницу днем – без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем, по словам Диденко, она достигнет +30 градусов и выше.

"8 и 9 июня – локальные периодические дожди и жара, поберегите себя, держитесь ближе к цивилизации, потому что внезапная гроза может накрыть мгновенно", - предупредила синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик дала пугающий прогноз погоды на конец недели, а также на начало следующей недели.

А также мы рассказывали о том, что синоптики спрогнозировали украинцам неоднозначную погоду на все летние месяцы.

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