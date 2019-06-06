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Грози і спека: синоптик попередила про небезпечні погодні умови

STYLERЖиття    06.06.2019 - 19:35
Грози і спека: синоптик попередила про небезпечні погодні умови
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні у п'ятницю може негативно вплинути на самопочуття

Погода в Україні у п'ятницю, 7 червня, очікується спекотна, однак у кількох областях пройдуть сильні грози, зливи і навіть можливий град. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода в п'ятницю, а також на найближчих вихідних, буде спекотною і в деяких областях температура повітря досягне +34 градуси.

"Дощі з грозами 7 червня найбільш вірогідні в західних областях, місцями в Одеській та Миколаївській областях, а ввечері в п'ятницю пройдуть в Харківській і Сумській областях. Найближчої ночі дощі з грозами можуть пройти на півночі і в центрі України. На решті території без опадів.", - повідомила синоптик.

Грози і спека: синоптик попередила про небезпечні погодні умови

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона зазначила, що температура повітря буде підвищуватися і на вихідних досягне позначки вище +30 градусів.

"Температура повітря в Україні завтра очікується +25 +30 градусів. На вихідних спека посилиться до +28 +34 градусів", - додала Діденко.

У Києві у найближчу добу є імовірність дощу з грозою, а в п'ятницю вдень – без істотних опадів. Температура повітря досягне +28 градусів, у подальшому, за словами Діденко, вона досягне +30 градусів і вище.

"8 і 9 червня – локальні періодичні дощі і спека, побережіть себе, тримайтеся ближче до цивілізації, тому що раптова гроза може накрити миттєво", - попередила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик дала лякаючий прогноз погоди на кінець тижня, а також на початок наступного тижня.

А також ми розповідали про те, що синоптики спрогнозували українцям неоднозначну погоду на літні місяці.

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