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Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами

Новости » Общество    06.06.2019 - 13:01
Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях

Погода в Украине: 7-го июня будут дожди с грозами в западных областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Дожди ожидаются в Одесской, Николаевской,Харьковской и Сумской областях. На остальной территории - без осадков. Температура воздуха в Украине завтра ожидается +25+30 градусов. В выходные жара усилится до +28+34 градусов.

В Киеве ближайшей ночью вероятность дождя с грозой, завтра днем - без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем повысится до +30-ти и за +30 градусов.

Завтра в Украине ожидаются дожди с грозамиФото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

"8-9 июня в Киеве - локальные периодические дожди и жара, поберегите себя, держитесь поближе к цивилизации, ибо внезапная гроза может накрыть мгновенно", - написала она.

Напомним, сегодня в Украине погода будет дождливой, местами град и шквалы 15-20 м/с. В большинстве областей местами грозы.. В частности, 6-8 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного стока.

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