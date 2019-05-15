И снова грозы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг обрадует жителей не всех областей

Погода в Украине в четверг, 16 мая, огорчит жителей многих областей, так как по прогнозам синоптиков, часть страны окажется в зоне сильных грозовых дождей, а на остальной территории будет жарко.

Погода на востоке ожидается солнечная, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью +12 +14 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

В северных областях небольшая облачность, но без осадков. Ночью +12 +14 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

На юге дождями с грозами охватит Одесскую и Николаевскую область, а в Херсоне будет сухо. Ночная температура воздуха составит +12 +16 градусов, днем потеплеет до +24 +27 градусов. В Крыму без осадков, ночью +14 +16 градусов, днем +24 +26 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ночью +11 +13 градусов, днем столбики термометров покажут от +17 до +21 градуса.

Центральная часть Украины также окажется в зоне непогоды, синоптики прогнозируют небольшие локальные дожди, местами с грозами. Ночью +13 +15 градусов, днем от +24 до +27 градусов.

В Киеве 16 мая будет тепло, но ожидаются дожди с грозами. Ночью +14 +16 градусов, днем воздух прогреется до +24 +26 градусов.

Погода в Украине 16 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик удивила прогнозом погоды на выходные.

А также рассказывали о том, что синоптик сообщила о резком изменении температуры воздуха.