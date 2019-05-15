І знову грози: синоптики дали невтішний прогноз погоди

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні у четвер потішить мешканців не всіх областей

Погода в Україні у четвер, 16 травня, засмутить жителів багатьох областей, так як за прогнозами синоптиків, частина країни опиниться в зоні сильних грозових дощів, а на решті території буде жарко.

Погода на сході очікується сонячна, опади не прогнозуються. Температура повітря вночі +12 +14 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

У північних областях невелика хмарність, але без опадів. Вночі +12 +14 градусів, вдень від +23 до +25 градусів.

На півдні дощами з грозами охопить Одеську і Миколаївську область, а в Херсоні буде сухо. Нічна температура повітря складе +12 +16 градусів, вдень потеплішає до +24 +27 градусів. У Криму без опадів, вночі +14 +16 градусів, вдень +24 +26 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Вночі +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +17 до +21 градуса.

Центральна частина України також опиниться в зоні негоди, синоптики прогнозують невеликі локальні дощі, місцями з грозами. Вночі +13 +15 градусів, удень від +24 до +27 градусів.

У Києві 16 травня буде тепло, але очікуються дощі з грозами. Вночі +14 +16 градусів, удень повітря прогріється до +24 +26 градусів.

Погода в Україні 16 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик здивувала прогнозом погоди на вихідні.

А також розповідали про те, що синоптик повідомила про різку зміну температури повітря.