ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

І знову грози: синоптики дали невтішний прогноз погоди

STYLERЖиття    15.05.2019 - 19:45
І знову грози: синоптики дали невтішний прогноз погоди
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні у четвер потішить мешканців не всіх областей

Погода в Україні у четвер, 16 травня, засмутить жителів багатьох областей, так як за прогнозами синоптиків, частина країни опиниться в зоні сильних грозових дощів, а на решті території буде жарко.

Погода на сході очікується сонячна, опади не прогнозуються. Температура повітря вночі +12 +14 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

У північних областях невелика хмарність, але без опадів. Вночі +12 +14 градусів, вдень від +23 до +25 градусів.

На півдні дощами з грозами охопить Одеську і Миколаївську область, а в Херсоні буде сухо. Нічна температура повітря складе +12 +16 градусів, вдень потеплішає до +24 +27 градусів. У Криму без опадів, вночі +14 +16 градусів, вдень +24 +26 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Вночі +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +17 до +21 градуса.

Центральна частина України також опиниться в зоні негоди, синоптики прогнозують невеликі локальні дощі, місцями з грозами. Вночі +13 +15 градусів, удень від +24 до +27 градусів.

У Києві 16 травня буде тепло, але очікуються дощі з грозами. Вночі +14 +16 градусів, удень повітря прогріється до +24 +26 градусів.

І знову грози: синоптики дали невтішний прогноз погоди

Погода в Україні 16 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик здивувала прогнозом погоди на вихідні.

А також розповідали про те, що синоптик повідомила про різку зміну температури повітря.

Завтра в деяких областях України очікуються грози та шквали Грози відступлять не скрізь: синоптики дали невтішний прогноз на тиждень
Новини України синоптикГідрометцентр
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся