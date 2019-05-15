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Завтра в Украине потеплеет до +30

Новости » Общество    15.05.2019 - 12:17
Завтра в Украине потеплеет до +30
Иллюстрационое фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как отмечает синоптик, завтра Украина и Испания будут самыми теплыми в Европе

Погода в Украине в четверг, 16 мая, будет теплой, однако в некоторых областях ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как отмечает синоптик, завтра Украина и Испания будут самыми теплыми в Европе.

В восточных областях и в южной части Украины температура воздуха будет достигать завтра +25 +29 градусов, а иногда даже и +30 градусов. На остальной территории страны днем ​​ожидается +20 +26 градусов, а на западе +17 +22 градуса.

Дожди с грозами пройдут в западных областях страны, а также местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях.

В Киеве завтра, 16 мая, возможен дождь с грозой, а температура воздуха составит  +23 +25 градусов.

"Выходные в столице - синоптическая благодать, светить солнце, температура воздуха с комфортными около +20 градусов", - заявила синоптик.

Завтра в Украине потеплеет до +30

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в ближайшие выходные 18-19 мая в Киеве будет тепло и без осадков. Температура воздуха поднимется до +20 градусов. 

Также синоптик сообщила, что 15 мая на западе и севере страны ожидаются дожди с грозами, а на востоке, в центре и на юге - солнечно и без осадков.  Сегодня на востоке и юге температура воздуха может достигнуть +24...+28 градусов.

В Киеве 15 мая ожидаются "районные" дожди и грозы, однако будет теплая погода, днем воздух прогреется ​​до +22...+24 градусов.

Синоптик рассказала о погоде в Киеве на выходные Украину в ближайшие часы накроет гроза
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