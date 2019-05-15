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Синоптик удивила прогнозом погоды на выходные

STYLERЖизнь    15.05.2019 - 11:59
Синоптик удивила прогнозом погоды на выходные
Погода в Киеве на выходные 18 и 19 мая (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в столице очень скоро изменится

Погода в Киеве в ближайшие выходные, 18 и 19 мая, будет чрезвычайно благоприятной. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По словам синоптика, в ближайшие дни в столице еще будет немного облачно и иногда будет моросить, однако температура воздуха останется достаточно высокой.

Отметим, что ранее Диденко уже рассказала о положительных климатических изменениях, которые придут в Украину на этой неделе.

Зато в субботу и воскресенье антициклон Neyvi принесет жителям Киева радостную весть - в столице будет солнечно, сухо и тепло, но не жарко - около +20 градусов.

Синоптик удивила прогнозом погоды на выходные

Погода в Киеве на выходные 18 и 19 мая - синоптик сообщила о потеплении (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Прогноз погоды на ближайшие выходные. Они в столице будут роскошными. По крайней мере, атмосфера очень постарается", - отметила синоптик.

Наталка Диденко призвала украинцев в эти дни посетить природу.

"Любители шашлыков наконец проведут свои мастер-классы, очки от солнца, куплены, окна вымыты - все зовет в выходные на свежий воздух", - написала синоптик.

Синоптик удивила прогнозом погоды на выходные

Погода в Киеве на выходные 18 и 19 мая - синоптик сообщила о потеплении (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в мае. Они предупредили, когда украинцам стоит ожидать ухудшения погодных условий.

Кстати, народный синоптик сообщил о том, какая погода будет этим летом в Украине.

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