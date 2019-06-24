Грозы и немного прохлады: какие области зальет дождями

Погода в Украине во вторник, 25 июня, ожидается благоприятной в большинстве областей. Сильная жара будет только на востоке страны, а на юге пройдут грозы.

Погода на востоке Украины будет сухая и жаркая. Небольшая гроза вероятна только в Днепре. Ночная температура воздуха составит +19 +21 градус. Днем в большинстве областей ожидается +30 +32 градуса, в Донецкой и Луганской области до +33 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют грозы и ливни. Ночью температура воздуха опустится до +18 +22 градусов, днем ожидается от +30 до +33 градусов. В Крыму гроза. Ночью +19 +21 градус, днем воздух нагреется до +30 +32 градусов.

В северных областях будет сухо, без осадков. Ночная температура опустится до +15 +17 градусов, днем столбики термометров покажут +26 +28 градусов.

На западе осадки не прогнозируются, днем будет сухо и солнечно. Ночная температура воздуха составит +13 +16 градусов. Днем воздух прогреется до +25 +27 градусов, в Ужгороде до +30 +32 градусов.

В центральной части Украины без осадков, днем возможна небольшая облачность. Ночью температура воздуха ожидается на уровне +17 +20 градусов, днем будет жарко, от +28 до +31 градуса.

В Киеве 25 июня без осадков, возможна небольшая облачность. Ночью ожидается от +17 до +19 градусов, днем воздух нагреется до +27 +29 градусов.

Погода в Украине 25 июня

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказала, когда закончится жара в Украине.

А также рассказывали о том, что синоптики напугали прогнозом погоды на июль.