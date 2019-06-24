Грози і трохи прохолоди: які області заллє дощами

Погода в Україні у вівторок, 25 червня, очікується сприятливою в більшості областей. Сильна спека буде тільки на сході країни, а на півдні пройдуть грози.

Погода на сході України буде суха і спекотна. Невелика гроза ймовірна тільки в Дніпрі. Нічна температура повітря складе +19 +21 градус. Вдень у більшості областей очікується +30 +32 градуси, в Донецькій і Луганській області до +33 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують грози та зливи. Вночі температура повітря опуститься до +18 +22 градусів, вдень очікується від +30 до +33 градусів. У Криму гроза. Вночі +19 +21 градус, вдень повітря нагріється до +30 +32 градусів.

В північних областях буде сухо, без опадів. Нічна температура опуститься до +15 +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +26 +28 градусів.

На заході опади не прогнозуються, вдень буде сухо і сонячно. Нічна температура повітря складе +13 +16 градусів. Вдень повітря прогріється до +25 +27 градусів, в Ужгороді до +30 +32 градусів.

В центральній частині України без опадів, вдень можлива невелика хмарність. Вночі температура повітря очікується на рівні +17 +20 градусів, вдень буде спекотно, від +28 до +31 градуса.

У Києві 25 червня без опадів, можлива невелика хмарність. Вночі очікується від +17 до +19 градусів, удень повітря нагріється до +27 +29 градусів.

Погода в Україні 25 червня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик розповіла, коли закінчиться спека в Україні.

А також розповідали про те, що синоптики налякали прогнозом погоди на липень.