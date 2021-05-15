ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Грозы и почти летняя жара: синоптики дали свежий прогноз на выходные

Новина українською →
Суббота 15 мая 2021 06:30
Грозы и почти летняя жара: синоптики дали свежий прогноз на выходные Фото: Погода в Украине будет очень теплой (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет на выходных с грозами и дождями на западе, местами на севере и юге, а на востоке ожидается почти летняя жара - столбики термометров подберутся к 30-градусным значениям.

Об этом нам рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

Сегодня, 15 мая, осадки с грозами вероятны в западных и северных областях, на остальной территории будет сухо.

Температура днем +20+24 (на Закарпатье холоднее - от +16 до +18), а на востоке и юге, +21+27. Ночь будет теплой - от +9 до +15 градусов.

В Киеве сегодня +21+23 градус, ночью +10+12, вероятна облачность и небольшой дождь.

Грозы и почти летняя жара: синоптики дали свежий прогноз на выходные

Скрин: Погода в Украине 15 мая (meteo.gov.ua)

В воскресенье грозовой фронт останется на западе (тут станет прохладнее), а также перенесется на юг. Температура 16 мая будет в западных областях +17+22, на севере, в центре и Одесской области +22+27, на юге и востоке +23+29 градусов. Ночь также будет теплой - до +15 градусов.

В Киеве осадки маловероятны, днем +22+24, ночью +11+13 градусов.

Грозы и почти летняя жара: синоптики дали свежий прогноз на выходные

Скрин: Погода в Украине 16 мая (meteo.gov.ua)

Интересно, что синоптики прогнозируют, что в Украине все еще остается вероятность ночных заморозков, несмотря на общую тенденцию к потеплению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Погода
LITE
Тина Кароль ошеломила экстремальным отдыхом с 12-летним сыном (видео)
Тина Кароль ошеломила экстремальным отдыхом с 12-летним сыном (видео)