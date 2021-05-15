Грозы и почти летняя жара: синоптики дали свежий прогноз на выходные
Погода в Украине будет на выходных с грозами и дождями на западе, местами на севере и юге, а на востоке ожидается почти летняя жара - столбики термометров подберутся к 30-градусным значениям.
Об этом нам рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.
Сегодня, 15 мая, осадки с грозами вероятны в западных и северных областях, на остальной территории будет сухо.
Температура днем +20+24 (на Закарпатье холоднее - от +16 до +18), а на востоке и юге, +21+27. Ночь будет теплой - от +9 до +15 градусов.
В Киеве сегодня +21+23 градус, ночью +10+12, вероятна облачность и небольшой дождь.
Скрин: Погода в Украине 15 мая (meteo.gov.ua)
В воскресенье грозовой фронт останется на западе (тут станет прохладнее), а также перенесется на юг. Температура 16 мая будет в западных областях +17+22, на севере, в центре и Одесской области +22+27, на юге и востоке +23+29 градусов. Ночь также будет теплой - до +15 градусов.
В Киеве осадки маловероятны, днем +22+24, ночью +11+13 градусов.
Скрин: Погода в Украине 16 мая (meteo.gov.ua)
Интересно, что синоптики прогнозируют, что в Украине все еще остается вероятность ночных заморозков, несмотря на общую тенденцию к потеплению.