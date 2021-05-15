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Грози та майже літня спека: синоптики дали свіжий прогноз на вихідні

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Субота 15 травня 2021 06:30
Грози та майже літня спека: синоптики дали свіжий прогноз на вихідні Фото: Погода в Україні буде дуже теплою (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде на вихідних з грозами і дощами на заході, місцями на півночі і півдні, а на сході очікується майже літня спека - стовпчики термометрів підберуться до 30-градусних значень.

Про це нам розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Сьогодні, 15 травня, опади з грозами ймовірні в західних і північних областях, на решті території буде сухо.

Температура вдень +20+24 (на Закарпатті холодніше - від +16 до +18), а на сході та півдні, +21+27. Ніч буде теплою - від + 9 до + 15 градусів.

У Києві сьогодні +21+23 градус, вночі +10+12, ймовірна хмарність і невеликий дощ.

Грози та майже літня спека: синоптики дали свіжий прогноз на вихідні

Скрін: Погода в Україні 15 травня (meteo.gov.ua)

У неділю грозовий фронт залишиться на заході (тут стане прохолодніше), а також перенесеться на південь. Температура 16 травня буде в західних областях +17 +22, на півночі, в центрі та Одеській області +22 +27, на півдні та сході +23+29 градусів. Ніч також буде теплою - до +15 градусів.

У Києві опади малоймовірні, вдень +22+24, вночі +11+13 градусів.

Грози та майже літня спека: синоптики дали свіжий прогноз на вихідні

Скрін: Погода в Україні 16 травня (meteo.gov.ua)

Цікаво, що синоптики прогнозують, що в Україні все ще залишається ймовірність нічних заморозків, незважаючи на загальну тенденцію до потепління.

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