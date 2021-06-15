Грозы, град и шквалы: часть Украины накроет жуткой непогодой

Погода в Украине 16 июня принесет сильные грозы, град и шквалы в ряд областей. Осадки ожидаются почти по всей территории, но в некоторых областях они будут особенно сильными. Где будет самая опасная ситуация - читайте ниже в нашем материале.
Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.
"16 июня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - предупреждают синоптики.
При этом температура в стране повысится - будет даже жарко, особенно на востоке. Здесь ожидается до +29, на юге - прохладнее, +20+24, а на остальных территориях +23+27 градусов.
Самая низкая вероятность гроз и дождей на северо-западе, в остальных регионах есть вероятность осадков.
Фото: Погода в Украине 16 июня (meteo.gov.ua)
Согласно синоптикам Gismeteo, в Киеве 16-17 июня ожидаются дожди и температура +25+26, а вот на выходных будет прояснение, солнечно и температура +27+28 градусов.
Скрин: Погода в Киеве до конца недели (gismeteo.ua)
К слову, на выходных многие города Украины ушли под воду, местами бушевал смерч, град и ураганный ветер.
Также синоптики рассказали, что будет с погодой в Украине на Троицу, и в течение этой недели.