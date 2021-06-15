Грози, град і шквали: частину України накриє моторошною негодою

"16 червня в південних і центральних областях грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки - жовтий)", - попереджають синоптики.

При цьому температура в країні підвищиться - буде навіть жарко, особливо на сході. Тут очікується до +29, на півдні - прохолодніше, +20+24, а на інших територіях +23+27 градусів.

Найнижча ймовірність гроз і дощів на північному заході, в інших регіонах є ймовірність опадів.

Фото: Погода в Україні 16 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Згідно синоптикам Gismeteo, у Києві 16-17 червня очікуються дощі і температура +25+26, а ось на вихідних буде прояснення, сонячно і температура +27+28 градусів.

Скрін: Погода в Києві до кінця тижня (gismeteo.ua)