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Грози, град і шквали: частину України накриє моторошною негодою

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні 16 червня принесе сильні грози, град і шквали в ряд областей. Опади очікуються майже по всій території, але в деяких областях вони будуть особливо сильними. Де буде найнебезпечніша ситуація - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це передають синоптики Українського гідрометцентру.

"16 червня в південних і центральних областях грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки - жовтий)", - попереджають синоптики.

При цьому температура в країні підвищиться - буде навіть жарко, особливо на сході. Тут очікується до +29, на півдні - прохолодніше, +20+24, а на інших територіях +23+27 градусів.

Найнижча ймовірність гроз і дощів на північному заході, в інших регіонах є ймовірність опадів.

Фото: Погода в Україні 16 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Згідно синоптикам Gismeteo, у Києві 16-17 червня очікуються дощі і температура +25+26, а ось на вихідних буде прояснення, сонячно і температура +27+28 градусів.

Скрін: Погода в Києві до кінця тижня (gismeteo.ua)

До слова, на вихідних багато міст України пішли під воду, місцями вирував смерч, град і ураганний вітер.

Також синоптики розповіли, що буде з погодою в Україні на Трійцю, і протягом цього тижня.

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