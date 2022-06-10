Грозы, град и ливни: часть Украины накроет непогодой I уровня опасности

"11 июня в западных областях грозы, в отдельных районах град, в Карпатах значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Детальный прогноз на 11 июня

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в субботу будет жарко. Температура воздуха в большинстве областей составит +28+34 градуса. На Западе чуть посвежее, +24+29 градусов.

На западе, юге и в центре (Днепр с районами, Полтава, Запорожье избегут дождей) вероятны дожди и грозы. На остальной территории Украины осадки завтра маловероятны.

Какой погода будет на Троицу

На Зеленое воскресенье так же ожидается жара (на западе опять-таки свежее), а дожди и грозы вероятны на севере и местами в западных областях.

Прогноз для Киева

Диденко прогнозирует, что 11 июня в столице сухо и очень жарко, +32+33 градуса. На Троицу 12 июня в Киеве +29 градусов, ожидается дождь с грозой.

Когда спадет жара

Синоптик пишет, что в целом в Украине жара ослабнет со вторника, с 14-го июня.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что снижение температуры сначала затронет западные области. Здесь 14 июня температура снизится до +19+23 градусов, на севере и в центре +23+27, а юг и восток еще "пообжигает" 30-градусными показателями.