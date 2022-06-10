Грози, град і зливи: частину України накриє негодою I рівня небезпечності

Погода в Україні суттєво зіпсується у суботу 11 червня в деяких областях. Тут очікується зливи, місцями навіть град. На більшості територій триватиме посуха й спека до +33 градусів, але вже за кілька днів прийде послаблення.
Що буде з погодою завтра, на Трійцю, і коли й де посвіжішає - читайте нижче в нашому матеріалі.
"11 червня у західних областях грози, в окремих районах град, в Карпатах значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.
Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в суботу буде спекотно. Температура повітря в більшості областей становитиме +28+34 градуси. На заході трохи свіжіше, +24+29 градусів.
На заході, півдні та в центрі (Дніпро з районами, Полтава, Запоріжжя уникнуть дощів) ймовірні дощі та грози. На решті території України опади завтра малоймовірні.
На Зелену неділю так само очікується спека (на заході знову таки свіжіше), а дощі й грози ймовірні на півночі та місцями в західних областях.
Наталка Діденко прогнозує, що 11 червня в столиці сухо й дуже спекотно, +32+33 градуси. На Трійцю 12 червня в Києві +29 градусів, очікується дощ з грозою.
Синоптик пише, що загалом в Україні спека послабне з вівторка, з 14-го червня.
В Укргідрометцентрі прогнозують, що зниження температури спершу заторкне західні області. Тут 14 червня температура знизиться до +19+23 градусів, на півночі й у центрі +23+27, а південь та схід ще "палитиме" 30-градусними показниками.
Раніше синоптик розповів, що погода в Києві навесні 2022 року була унікальною. Такого не траплялося багато років.
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