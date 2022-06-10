Грозы, град и ливни: часть Украины накроет непогодой I уровня опасности
Погода в Украине существенно испортится в субботу 11 июня в некоторых областях. Здесь ожидается ливни, местами град. На большинстве территорий будет продолжаться засуха и жара до +33 градусов, но уже через несколько дней придет послабление.
Что будет с погодой завтра, на Троицу, и когда и где посвежеет - читайте ниже в нашем материале.
"11 июня в западных областях грозы, в отдельных районах град, в Карпатах значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.
Детальный прогноз на 11 июня
Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в субботу будет жарко. Температура воздуха в большинстве областей составит +28+34 градуса. На Западе чуть посвежее, +24+29 градусов.
На западе, юге и в центре (Днепр с районами, Полтава, Запорожье избегут дождей) вероятны дожди и грозы. На остальной территории Украины осадки завтра маловероятны.
Какой погода будет на Троицу
На Зеленое воскресенье так же ожидается жара (на западе опять-таки свежее), а дожди и грозы вероятны на севере и местами в западных областях.
Прогноз для Киева
Диденко прогнозирует, что 11 июня в столице сухо и очень жарко, +32+33 градуса. На Троицу 12 июня в Киеве +29 градусов, ожидается дождь с грозой.
Когда спадет жара
Синоптик пишет, что в целом в Украине жара ослабнет со вторника, с 14-го июня.
В Укргидрометцентре прогнозируют, что снижение температуры сначала затронет западные области. Здесь 14 июня температура снизится до +19+23 градусов, на севере и в центре +23+27, а юг и восток еще "пообжигает" 30-градусными показателями.
Ранее синоптик рассказал, что погода в Киеве весной 2022 года была уникальной. Такого не случалось много лет.
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