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Грози, град і зливи: частину України накриє негодою I рівня небезпечності

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П'ятниця 10 червня 2022 19:40
Грози, град і зливи: частину України накриє негодою I рівня небезпечності Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе зливи й град
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні суттєво зіпсується у суботу 11 червня в деяких областях. Тут очікується зливи, місцями навіть град. На більшості територій триватиме посуха й спека до +33 градусів, але вже за кілька днів прийде послаблення.

Що буде з погодою завтра, на Трійцю, і коли й де посвіжішає - читайте нижче в нашому матеріалі.

"11 червня у західних областях грози, в окремих районах град, в Карпатах значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Детальний прогноз на 11 червня

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в суботу буде спекотно. Температура повітря в більшості областей становитиме +28+34 градуси. На заході трохи свіжіше, +24+29 градусів.

На заході, півдні та в центрі (Дніпро з районами, Полтава, Запоріжжя уникнуть дощів) ймовірні дощі та грози. На решті території України опади завтра малоймовірні.

Якою погода буде на Трійцю

На Зелену неділю так само очікується спека (на заході знову таки свіжіше), а дощі й грози ймовірні на півночі та місцями в західних областях.

Прогноз для Києва

Наталка Діденко прогнозує, що 11 червня в столиці сухо й дуже спекотно, +32+33 градуси. На Трійцю 12 червня в Києві +29 градусів, очікується дощ з грозою.

Коли спаде спека

Синоптик пише, що загалом в Україні спека послабне з вівторка, з 14-го червня.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що зниження температури спершу заторкне західні області. Тут 14 червня температура знизиться до +19+23 градусів, на півночі й у центрі +23+27, а південь та схід ще "палитиме" 30-градусними показниками.

Раніше синоптик розповів, що погода в Києві навесні 2022 року була унікальною. Такого не траплялося багато років.

Також повідомлялося, в яку погоду краще йти на риболовлю.

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