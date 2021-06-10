Грозы и дожди начнут отступать: синоптики назвали дату

В пятницу, а также на выходных грозы и ливни ожидаются по всей территории страны. Небольшую передышку получат в воскресенье жители Донецкой и Луганской областей.

Температура воздуха будет высокой, днем в отдельных регионах будет прогреваться до +25 +26 градусов. Ночью на западе, севере и в центре от +11 до +13 градусов, на востоке и юге до +15 +16 градусов.

В воскресенье небольшое понижение температуры ожидается в западных, северных и центральных областях. Там днем будет от +20 до +23 градусов.

В Киеве в пятницу и субботу прогнозируют грозы и дожди. Ночью до +15 градусов, днем +22 +24 градуса. В воскресенье в столице пройдет дождь, температура ночью опустится до +12 +14 градусов, днем до +21 +23 градусов.

Карты погоды в Украине с 11 по 13 июня

А вот в понедельник небольшое облегчение почувствуют жители западных областей. Грозы зацепят только Ивано-Франковск и Черновцы, в остальных областях будет без существенных осадков.

На остальной территории Украины синоптики обещают грозы и ливни 14 июня. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +23 градусов, только на востоке ожидается до +24 +26 градусов. Ночью на западе, севере и в центре от +11 до +14 градусов, на юге и востоке до +15 градусов.

В Киеве 14 июня ожидается гроза и дождь в ночные часы. Температура воздуха ночью составит +11 +13 градусов, днем столбики термометров покажут +21 +23 градуса.

Карта погоды в Украине на понедельник, 14 июня