Грози і дощі почнуть відступати: синоптики назвали дату

У п'ятницю, а також на вихідних грози та зливи очікуються по всій території країни. Невеликий перепочинок отримають у неділю жителі Донецької та Луганської областей.

Температура повітря буде високою, вдень в окремих регіонах буде прогріватися до + 25 + 26 градусів. Вночі на заході, півночі та в центрі від +11 до +13 градусів, на Сході та півдні до +15 +16 градусів.

У неділю невелике зниження температури очікується в західних, північних і центральних областях. Там вдень буде від + 20 до +23 градусів.

У Києві в п'ятницю і суботу прогнозують грози та дощі. Вночі до + 15 градусів, вдень +22 +24 градуси. У неділю в столиці пройде дощ, температура вночі опуститься до + 12 +14 градусів, вдень до +21 + 23 градусів.

Карти погоди в Україні з 11 по 13 червня

А ось у понеділок невелике полегшення відчують жителі західних областей. Грози зачеплять тільки Івано-Франківськ і Чернівці, в інших областях буде без істотних опадів.

На решті території України синоптики обіцяють грози та зливи 14 червня. Температура повітря коливатиметься від + 20 до +23 градусів, тільки на сході очікується до +24 + 26 градусів. Вночі на заході, півночі та в центрі від +11 до +14 градусів, на півдні та сході до +15 градусів.

У Києві 14 червня очікується гроза і дощ в нічні години. Температура повітря вночі становитиме + 11 +13 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +21 + 23 градуси.

Карта погоди в Україні на понеділок, 14 червня