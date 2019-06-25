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Адская жара из Сахары надвигается на Европу: врачи обеспокоены (видео)

STYLERЖизнь    25.06.2019 - 16:59
Адская жара из Сахары надвигается на Европу: врачи обеспокоены (видео)
Погода в Украине и в Европе - синоптики прогнозируют аномальную жару (фото: GettyImages)

Погода на европейском континенте на этой неделе достигнет "оранжевого" уровня опасности

Погода в Украине все еще остается жаркой - на прошлой неделе столбики термометров кое-где достигали +37 градусов. Центральная Европа тоже страдает от погодной аномалии. Синоптики прогнозируют, что на этой неделе температура достигнет небывалого рекорда в +40 градусов по Цельсию. Об этом сообщает ТСН.

К слову, ранее украинский синоптик Наталка Диденко рассказала, повлияет ли погодная аномалия на европейском континенте на климатические условия в Украине. По предварительному прогнозу синоптика, нашей стране может повезти немного больше.

Так, антициклон в Европу пришел с ветрами из африканской пустыни Сахара. Во Франции из-за высокой температуры объявлен "оранжевый", предпоследний уровень угрозы. А в Германии больницы готовятся принимать пострадавших от жары.

Во многих европейских городах люди охлаждаются с помощью фонтанов и распылителей. Волонтеры раздают бездомным воду и обустраивают для них зоны с кондиционерами.

А местные заводы повышают производство питьевой бутилированной воды.

Погода в Украине и в Европе - синоптики прогнозируют аномальную жару (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что сильный ливень затопил улицы Хмельницкого, Каменец-Подольского и все окрестные районы.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области прошел смерч и выпал град необычной формы.

А также информировали о том, что ураган под Херсоном разнес вдребезги целое село. В местной церкви сильным ветром даже согнуло крест на куполе здания.

Жара в Украине выше +30 завтра сохранится На большинство стран Европы завтра обрушится жара
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