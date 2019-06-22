Грозовые ливни и адская жара: синоптики дали прогноз на воскресенье

Погода в Украине 23 июня – синоптики прогнозируют аномальные погодные условия (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине будет чрезмерно жаркой

Погода в Украине 23 июня будет аномально жаркой, а в западных областях продолжатся ливни. Жара достигнет аномально высокого уровня – столбики термометров покажут до +35 градусов Цельсия. Такой прогноз на воскресенье дали синоптики Укргидрометцентра.

Июнь 2019-го уже побил несколько температурных рекордов в Украине. Завтрашний день предвещает аномально высокий уровень тепла, а также продолжение грозовых ливней на Западе Украины. Столбики термометров на юге, в центре, на востоке и на севере страны будут держаться на уровне +31… +33 градусов, в Луганской и Николаевской областях ожидается рекордно высокая температура – до +34 градусов.

На территории всей Западной Украины ожидаются дожди. Вместе с грозовыми ливнями в этих регионах будет относительно прохладная погода - +23… +30 градусов в среднем.

Погода в Украине 23 июня – синоптики прогнозируют аномальные погодные условия (скриншот: meteo.gov.ua)

Также на сайте Укргидрометцентра опубликовано метеорологическое предупреждение, согласно которому на всей Западной Украине будут идти значительные дожди со шквалами, градом и грозой. 23 июня во всех областях, кроме западных и Житомирской, ожидается высокий уровень пожароопасности.

По народному прогнозу, погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом - к ясной погоде, стелется по земле - к ненастью. А если на Тимофея стоит засуха, то в этот день добра не жди.

Погода в Украине 23 июня – синоптики прогнозируют аномальные погодные условия (иллюстративное фото: pixabay.com)

Напомним, что ранее украинцев предупредили об отключении света. Причина в высокой пожароопасности.

Ранее синоптик рассказала, когда жара спадет в Киеве.