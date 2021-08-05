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Грозовые дожди и шквалы: где в Украине сильно испортится погода

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в четверг, 5 августа, будет богатой на осадки, а приближающийся к стране циклон принесет в крайние западные области сильные грозовые дожди и шквалы.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo.

Так, осадки ожидаются практически на всем Правобережье, кроме южных областей. Кратковременные дожди и грозы могут сопровождаться шквалами и градом. Также будет лить и в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

При этом в Закарпатской, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях вероятны достаточно мощные ливни.

На северо-востоке страны, а также в Николаевской области и в Крыму сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Температура воздуха в северных и центральных областях днем составит +25... +29 градусов.

В западных регионах столбики термометров покажут около +23... +26 градусов.

В восточных областях температура воздуха днем поднимется до +28... +31 градуса.

В южных регионах днем воздух прогреется до +27...+31 градуса.

Напомним, перед этим синоптики рассказали, чего ждать от погоды в августе, напугав украинцев 40-градусной жарой.

Ранее сообщалось, что 4 августа Хмельницкий накрыла жуткая непогода, и последствия бури показали в сети на фото и видео.

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