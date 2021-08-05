Грозовые дожди и шквалы: где в Украине сильно испортится погода

Так, осадки ожидаются практически на всем Правобережье, кроме южных областей. Кратковременные дожди и грозы могут сопровождаться шквалами и градом. Также будет лить и в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

При этом в Закарпатской, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях вероятны достаточно мощные ливни.

На северо-востоке страны, а также в Николаевской области и в Крыму сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Температура воздуха в северных и центральных областях днем составит +25... +29 градусов.

В западных регионах столбики термометров покажут около +23... +26 градусов.

В восточных областях температура воздуха днем поднимется до +28... +31 градуса.

В южных регионах днем воздух прогреется до +27...+31 градуса.