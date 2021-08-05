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Грозові дощі та шквали: де в Україні сильно зіпсується погода

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в четвер, 5 серпня, буде багатою на опади, а циклон, що наближається до країни, принесе в крайні західні області сильні грозові дощі та шквали.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo.

Так, опади очікуються практично на всьому Правобережжі, крім південних областей. Короткочасні дощі та грози можуть супроводжуватися шквалами і градом. Також литиме і в Київській, Чернігівській та Сумській областях.

При цьому в Закарпатській, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вірогідні досить потужні зливи.

На північному сході країни, а також в Миколаївській області та в Криму збережеться високий рівень пожежної небезпеки.

Температура повітря в північних і центральних областях вдень складе +25... +29 градусів.

У західних регіонах стовпчики термометрів покажуть близько +23... +26 градусів.

У східних областях температура повітря вдень підніметься до + 28... +31 градуса.

У південних регіонах вдень повітря прогріється до + 27...+31 градуса.

Нагадаємо, перед цим синоптики розповіли, чого чекати від погоди в серпні, налякавши українців 40-градусною спекою.

Раніше повідомлялося, що 4 серпня Хмельницький накрила моторошна негода, і наслідки бурі показали в мережі на фото і відео.

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