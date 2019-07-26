Грозовые дожди и потепление: украинцам рассказали, где пройдут осадки

Погода в Украине в пятницу, 26 июля, будет теплая, однако на большей части территории пройдут дожди с грозами. Без осадков сегодня будет только в центральных и южных областях. Об этом говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко на сайте Opogode.ua.

В среднем по стране столбики термометров будут варьироваться в пределах +24... +29 градусов, ночью градусники покажут от +14 до +21 градуса.

На Запеде ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем составит от +​​23 до +27 градусов в темное время суток ожидается от +12 до +17 градусов.

В северных областях в пятницу пройдут локальные дожди, также есть вероятность гроз. Днем температура воздуха составит от +​​24 до +27 градусов, ночью от +14 до +18 градусов.

Иллюстративное фото: Дождь (РБК-Украина)

На Востоке в некоторых районах ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем составит от +​​26 до +29 градусов, а ночью - от +15 до +20 градусов.

В центральных областях сегодня ожидается сухая погода. Температура воздуха в течение дня составит от +25 до +28 градусов, а после наступления темноты - от +14 до +19 градусов.

В южных регионах также без осадков. Температура воздуха днем прогнозируется от +​​25 до +30 градусов, ночью столбики термометров покажут от +16 до +21 градуса.

В столице высокая вероятность локальных дождей с грозами. В Киеве термометры сегодня покажут максимум +26 градусов.

Иллюстративное фото: Дождь (РБК-Украина)

Как сообщалось, ранее синоптики Украинского гидрометцентра дали прогноз погоды до конца этой рабочей недели.

Также мы писали о том, что украинцев ждет период затяжных дождей и похолодания.

Напомним, недавно синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды до конца июля.