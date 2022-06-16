Что грозит организму при нехватке воды: от головокружения до образования тромбов

Как обращает внимание директор клиники китайской медицины Ханьлинь Чен Вэньронг, вода играет роль своеобразной смазки и транспорта в организме, она увлажняет слизистую оболочку полости рта, облегчая глотание, а также улучшает перистальтику желудочно-кишечного тракта.

Также вода переносит питательные вещества и кислород к тканям и органам и устраняет отходы, образующиеся в результате клеточного метаболизма.

Хроническое обезвоживание может иметь множество последствий для организма:

Сухая кожа, лишенная эластичности

Головокружение, хроническая боль (в том числе регулярная мигрень, боль в суставах)

Чувство усталости и легкие судороги во время тренировки

Запор, ненормальное мочеиспускание

Воспаление (включая уретрит, цистит, вагинальную инфекцию)

Беспокойство, раздражительность, бессонница

Кроме того, это ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина в крови, высокий уровень сахара в крови, сердечно-сосудистые заболевания.

По словам Вэньронга, при без достаточного количества воды кровеносные сосуды и микрососуды сужаются, а кровь становится более густой, что приводит к более легкому образованию тромбов. Если тромб уже есть и кровеносные сосуды стали тоньше, это может привести к острой эмболии, стенокардии и стеснению в груди.

Он также отметил, что женщины-пациенты с хроническим обезвоживанием склонны к воспалению, что приводит к уретриту, циститу и вагинальным инфекциям.

Сколько воды нужно пить ежедневно, чтобы избежать хронического обезвоживания

На самом деле количество воды, которое следует выпивать каждый день, не такое большое. Во многих случаях достаточно выпивать всего от 4,5 до 5 стаканов воды в день.

Вэньронг объяснил, что некоторые люди также потребляют другие продукты с высоким содержанием воды. При этом если вы потребляете слишком много воды, то способность организма усваивать жидкость ухудшается, вызывая отеки и другие проблемы со здоровьем.

Исключением являются больные гриппом, которым следует пить много воды во время выздоровления.

Эксперты отмечают, что заполнять баланс воды можно любыми напитками, но полезнее всего использовать жидкости, которые не содержат сахар. Так, соки и другие сладкие на вкус напитки тут не лучшие помощники, так как способствуют значительному повышению уровня сахара в крови, особенно, если употреблять их на голодный желудок.