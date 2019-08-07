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Известный путинофил и украинофоб сбежал из России

STYLERЖизнь    07.08.2019 - 17:33
Известный путинофил и украинофоб сбежал из России
Фото: Артемий Лебедев (t me temablog)

Артемий Лебедев считает, что больше не может жить в России при таких обстоятельствах

Артемий Лебедев решил покинуть Россию и уехать в Европу. По словам блогера, не исключено, что он больше не вернется в Российскую Федерацию. Он записал видеообращение к россиянам, в котором рассказал, что заставило его это сделать. По его словам, именно политическая ситуация в стране заставила его покинуть родину.

"По понятным соображениям такое видео нельзя было бы записать в России", - подписал блогер видео на канале YouTube.

"Мне пришлось уехать из Москвы. Эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Мне очень жаль, но то, что происходит сейчас, это невозможно пережить. Не исключено, что я больше сюда не вернусь", - сказал в ролике Лебедев.

Видео: Артемий Лебедев о своем отъезде из РФ (YouTube/Артемий Лебедев)

"У меня дрожит голос, я прошу вас понять и простить меня", - сказал блогер.

Лебедев подчеркнул, что ему больно наблюдать за тем, как "правящая клика ворует наше будущее" и лишает "всего самого дорогого, ценного, что у нас есть".

Отметим, что Артемий Лебедев известен своими постами в ЖЖ, там он поддерживал политику президента РФ и прославился своей нелюбовь ко всему украинскому.

Напомним, что число задержанных на несогласованной акции в Москве, которая прошла накануне, превысило 1 тыс. человек.

Как мы ранее писали, в интернете опубликовали данные российских кадровых военных на Донбассе на оккупированных территориях, которые воюют против Украины. В списке 56 так называемых "ихитамнетов", которые должны заинтересовать Международный уголовный суд в Гааге. 

 

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