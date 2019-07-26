Под Житомиром избили ветерана АТО: в сети объявили "охоту" (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

На защитника Украины напал в Бердичеве местный блогер

Ветерана АТО в Бердичеве под Житомиром избил местный блогер после слов о том, что РФ воюет против Украины на Донбассе. Вопиющий инцидент произошел средь бела дня и после публикации в сети видео инцидента вызвало большой резонанс - звучат требования призвать агрессивного человека к ответу и наказать за нападение на участника боевых действий, который сражался на Востоке нашей страны против оккупантов.

На ролике видко, как мужчина, в котором пользователи интернета узнали блогера Артура Сороченко с псевдонимом Малыш, вступает в спор с ветераном и нагло заявил, что РФ не нападала на Украину.

Отметим, что в сети также пишут о том, что у Сороченко уже была судимость.

Блогер Артур Сороченко избил ветерана АТО (Фото из соцсети)

Как видно на кадрах, началось все из-за того, блогер пристал к ветерану из-за герба, а закончилось ударами по голове и кулаками и ногами.

Ниже подается диалог между ними перед дракой:

"Что у тебя за герб? Ты патриот на**й, или что?

- Я воюю, если чесно

- Ты воюешь? Против котого вы воюешь?

- Против России

- В смысле против Росии? Россиия с нами не воюет

- Россия снами воюет

- Нет, с чего ты взял?

- Это бы мне будешь рассказывать?

- Это я тебе говорю

- Серьезно? Ты там был?

- Я там не был, я что долбо**? На**й мне там быть

- А что, о*ко играет? "Играешь" с этим всем?

- Нет. Можем с тобой раз на раз сейчас решить, у кого о*ко играет, у кого нет. Хочешь? Отойдем, я дам телефон своему товарищу, он подержит..."

Что за кланец? Из какого города? Бьёт участника АТО. pic.twitter.com/47h8ggqVEu — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) 25 июля 2019 г.

Видео: twitter.com/herooftheday10

В сети сообщили данные Сороченко Артура Валерьевича (Малыш). Он родился 23 февраля 1987 года. Его мама Алла - учительница, а отец Валерий работает директором центра Бердичевского исполкома. Также возмущенные пользователи интернета узнали телефон и адрес наглеца и предсказывают, что вскорости с ним захотят пообщаться по поводу инцидента.

Также один из юзеров в комментариях пишет, что данный блогер уже ранее в Бердичеве успел нажить себе дурную славу своими стримами.

Видео: YouTube / Aleksandr Petrov

Как сообщалось ранее, весной в Киеве избили ветерана АТО и его жену из-за простого замечания - инцидент произошел в Днепровском районе столицы на Харьковском шоссе. В сети опубликовали видео и объявили "охоту" на неадеквата.

Также мы писали о том, что в марте в Нововолынске в реанимации умер ветеран АТО, которого избил 15-летний подросткок. 40-летний мужчина попал в больницу в крайне тяжелом состоянии - у него в голове была трещина от уха до уха. Нападавший задержан.