Гроза и жара: синоптики шокировали прогнозом погоды (фото)

Погода в Украине на выходных принесет дожди и грозы на некоторую часть Украины, однако в большинстве областей будет достаточно сухо и жарко. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, погодные условия на выходных будут неблагоприятными для жителей западных областей, Винницкой и Одесской областей, в остальные же регионы придет настоящая летняя жара.

Ветер будет умеренным - от 5 до 10 метров за секунду.

В субботу, 18 мая, температура воздуха в дождливых областях составит от +22 до +26 градусов. На остальной территории - от +22 до +29, при этом жарче всего будет на Юге.

Погода в Украине 18 мая (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 19 мая, без особых изменений: Западу - дожди и грозы, остальным украинцам - летняя жара и засуха.

Разве что температура воздуха в целом снизится на 1-2 градуса, а тучи с Запада доберутся до Киева, Центра и Юго-Востока, однако пока что без дождей.

Погода в Украине 19 мая (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Житомирской области местные жители зафиксировали на фото и видео крупный град, что выпал в Новоград-Волынском и торнадо, который прошелся сразу по нескольким селам и нанес вред многим домохозяйствам.

Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в мае. Они предупредили, когда украинцам стоит ожидать ухудшения погодных условий.

К слову, народный синоптик Леонид Горбань сообщил о том, какой погода будет этим летом в Украине.