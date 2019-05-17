Всем лето, западу – грозы: синоптики шокировали прогнозом погоды

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в субботу порадует жителей высокими температурами

Погода в Украине в субботу, 18 мая, ожидается жаркая практически во всех областях, кроме западных. Температура воздуха существенно повысится практически во всех регионах.

Погода на востоке в субботу ожидается солнечная, осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха составит +11 +15 градусов, днем от +24 до +27 градусов.

На юге будет солнечно, небольшая гроза может пройти только в Одесской области. Ночью +15 +18 градусов, днем воздух прогреется до +26 +29 градусов. В Крыму солнечно, ночью +16 +18 градусов, днем +25 +27 градусов.

В северных областях солнечно и сухо, ночная температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем температура воздуха поднимется до +25 градусов.

Западные области будут в зоне неприятных атмосферных явлений. Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и шквальном ветре. Температура воздуха ночью +12 +15 градусов, днем столбики термометров покажут от +22 до +25 градусов.

В центральной части без осадков, солнечно. Ночью +14 +16 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

В столице 18 мая ожидается солнечная и теплая погода, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +14 +16 градусов, днем ожидается +24 +26 градусов.

Погода в Украине 18 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, синоптик Наталка Диденко дала благоприятный прогноз погоды на выходные.

А также мы писали о том, что синоптик предупредил о том, что после 21-22 мая в Украину придет сильное похолодание.