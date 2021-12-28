Гросу призналась, какой самый дорогой подарок получала от Полянского

Она также рассказала о том, что возлюбленный дарил ей множество различных браслетов, которые она не носит, потому что просто не знает, какой выбрать.

Певица призналась, что в период жизни, когда ей было очень плохо Полянский подарил ей клип на песню "Арестован", и это самый дорогой для нее сюрприз. При этом Полянский был не только режиссером этого клипа, но и сыграл там главную роль.

Алина Гросу и Роман Полянский (instagram.com/alina_grosu)

Несмотря на такую щедрость со стороны любимого, Алина Гросу заверила, что ее вторая свадьба не будет такой громкой, как первая. Тогда торжество проходило в Италии, куда также пригласили выступать звезд. Церемония обошлась семье в 100 тысяч долларов.

Теперь Гросу мечтает о более скромной свадьбе, на которой будут только самые близкие люди.

Отметим, что и Алина Гросу и Роман Полянский разведены и вместе встречаются уже почти 2 года. Хотя они не сразу начали афишировать свои отношения. Ради любимой актер переехал из России в Киев.

Алина Гроcу - Арестован (видео: YouTube)