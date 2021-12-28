Гросу зізналася, який найдорожчий подарунок отримувала від Полянського

Вона також розповіла про те, що коханий дарував їй безліч різних браслетів, які вона не носить, тому що просто не знає, який вибрати.

Співачка зізналася, що в період життя, коли їй було дуже погано Полянський подарував їй кліп на пісню "Арестован", і це найдорожчий для неї сюрприз. При цьому Полянський був не тільки режисером цього кліпу, а й зіграв там головну роль.

Аліна Гросу та Роман Полянський (instagram.com/alina_grosu)

Незважаючи на таку щедрість з боку коханого, Аліна Гросу запевнила, що її друге весілля не буде таким гучним, як перше. Тоді торжество проходило в Італії, куди також запросили виступати зірок. Церемонія обійшлася родині в 100 тисяч доларів.

Тепер Гросу мріє про більш скромне весілля, на якому будуть тільки найближчі люди.

Зазначимо, що і Аліна Гросу і Роман Полянський розлучені і разом зустрічаються вже майже 2 роки. Хоча вони не відразу почали афішувати свої стосунки. Заради коханої актор переїхав з Росії до Києва.

Аліна Гросу - Арестован (відео: YouTube)