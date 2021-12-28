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Гросу призналась, какой самый дорогой подарок получала от Полянского

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 19:09
Гросу призналась, какой самый дорогой подарок получала от Полянского Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Роман Мирончук

Алина Гросу рассказала о сюрпризах от своего жениха Романа Полянского. По словам украинской певицы, парень за все время, что они вместе, дарил ей много разных подарков, включая телефон, iPad и даже деньги.

Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях".

Она также рассказала о том, что возлюбленный дарил ей множество различных браслетов, которые она не носит, потому что просто не знает, какой выбрать.

Певица призналась, что в период жизни, когда ей было очень плохо Полянский подарил ей клип на песню "Арестован", и это самый дорогой для нее сюрприз. При этом Полянский был не только режиссером этого клипа, но и сыграл там главную роль.

Гросу призналась, какой самый дорогой подарок получала от Полянского

Алина Гросу и Роман Полянский (instagram.com/alina_grosu)

Несмотря на такую щедрость со стороны любимого, Алина Гросу заверила, что ее вторая свадьба не будет такой громкой, как первая. Тогда торжество проходило в Италии, куда также пригласили выступать звезд. Церемония обошлась семье в 100 тысяч долларов.

Теперь Гросу мечтает о более скромной свадьбе, на которой будут только самые близкие люди.

Отметим, что и Алина Гросу и Роман Полянский разведены и вместе встречаются уже почти 2 года. Хотя они не сразу начали афишировать свои отношения. Ради любимой актер переехал из России в Киев.

Алина Гроcу - Арестован (видео: YouTube)

Напомним, Алина Гросу показала, как изменилась ее внешность с возрастом.

Ранее Роман Полянский раскрыл планы на свадьбу и детей с Алиной Гросу.

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