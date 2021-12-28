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Гросу зізналася, який найдорожчий подарунок отримувала від Полянського

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Вівторок 28 грудня 2021 19:09
Гросу зізналася, який найдорожчий подарунок отримувала від Полянського Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Роман Мирончук

Аліна Гросу розповіла про сюрпризи від свого нареченого Романа Полянського. За словами української співачки, хлопець за весь час, що вони разом, дарував їй багато різних подарунків, включаючи телефон, iPad і навіть гроші.

Про це вона розповіла в програмі "Зірковий шлях".

Вона також розповіла про те, що коханий дарував їй безліч різних браслетів, які вона не носить, тому що просто не знає, який вибрати.

Співачка зізналася, що в період життя, коли їй було дуже погано Полянський подарував їй кліп на пісню "Арестован", і це найдорожчий для неї сюрприз. При цьому Полянський був не тільки режисером цього кліпу, а й зіграв там головну роль.

Гросу зізналася, який найдорожчий подарунок отримувала від Полянського

Аліна Гросу та Роман Полянський (instagram.com/alina_grosu)

Незважаючи на таку щедрість з боку коханого, Аліна Гросу запевнила, що її друге весілля не буде таким гучним, як перше. Тоді торжество проходило в Італії, куди також запросили виступати зірок. Церемонія обійшлася родині в 100 тисяч доларів.

Тепер Гросу мріє про більш скромне весілля, на якому будуть тільки найближчі люди.

Зазначимо, що і Аліна Гросу і Роман Полянський розлучені і разом зустрічаються вже майже 2 роки. Хоча вони не відразу почали афішувати свої стосунки. Заради коханої актор переїхав з Росії до Києва.

Аліна Гросу - Арестован (відео: YouTube)

Нагадаємо, Аліна Гросу показала, як змінилася її зовнішність з віком.

Раніше Роман Полянський розкрив плани на весілля і дітей з Аліною Гросу.

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