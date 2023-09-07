Гроші взяли, а укриття так і не з'явилося. У школі під Києвом нехтують безпекою дітей: що сталося (фото)

Що не так з укриттям у школі

У селі Тарасівка мешкає приблизно 7 300 осіб, і на всіх є лише два укриття - у школі та садочку, які розташовані на одній території.

Місцева мешканка та мама одного з учнів школи Марія Михайленко розповідає, що нещодавно уламки збитої ракети впали неподалік їхнього села. Тому жінка турбується про безпеку своєї дитини під час навчання.

Крім того, маму турбували самі умови укриття, адже її дитина має певні проблеми зі здоров'ям. Але те, що вона побачила, зовсім не задовольнило її запит.

"Там немає стелі, вона напівзроблена. Вентиляційна труба якби поставлена, але чи вона функціонує, ніхто не захотів мені показувати. Тобто питань дуже багато", - розповідає Михайленко.

Станом на початок вересня укриття в школі має приблизно такий вигляд. За словами Марії, для дітей закупили чотири сірих біотуалети, але зона вбиральні ніяк не огороджена.

Укриття в Тарасівській школі (фото: Марія Михайленко)

Зазначимо, що на капітальний ремонт підвального приміщення було виділено майже вісім мільйонів гривень. В отримувача, тобто школи, є час до 31 грудня 2023 року для того, щоб завершити роботи. 30 серпня Боярська міська рада (село Тарасівка розташоване в Боярській ОТГ) уклала договір із підрядником про початок робіт.

Сума коштів, виділена на капітальний ремонт укриття (скриншот: prozorro.gov.ua)

"Я поїхала до керівника відділу освіти. Шкода, що я не знімала цей процес на відео. Я йому сказала, що моя дитина не зможе ходити в тих умовах. Він мені каже: "Вам не подобаються умови? Не водіть дитину в школу". Це я передаю дослівно, отака була розмова", - розповідає співрозмовниця Styler.

Керівник відділу освіти також повідомив Марії, що КОВА дофінансувала ремонт на ще 10 мільйонів. Ми не змогли ані спростувати, ані підтвердити цю інформацію.

Як розповіла нам активістка, Тарасівська школа - не єдина в громаді, яка має проблеми з укриттям.

"Четверта школа в Боярці, там навіть немає туалету. Там також виділялися кошти. У нас багато ситуацій, де просто заплющують очі", - обурюється Марія.

На ремонт укриття в цій школі було виділено майже п'ять мільйонів гривень. Терміни робіт встановлені ті самі, що й для школи в Тарасівці.

Сума коштів, виділена на капітальний ремонт укриття в Боярському ліцеї (скриншот: prozorro.gov.ua)

Що відповідають у відділі освіти

Ми зв'язалися з Управлінням освіти Боярської міської ради. Заступниця начальника управління Тетяна Волинець розповіла нам, що наразі в школі триває капітальний ремонт укриття.

"Частина укриття була відремонтована поточним ремонтом, а в іншій частині триває капітальний ремонт", - сказала вона.

Другий етап ремонту розпочався влітку, але завершити його не встигли. У чому була проблема - нам не повідомили.

Тетяна також додала, що поряд є укриття в садочку, яке, за договором, будуть використовувати також й учні школи.

Стосовно туалетів без перегородок, заступниця переконує, що це тимчасово. Зазначимо, що в договорі між замовником і виконавцем усі ці вимоги прописані та пораховані до бюджету.

Договір на виконання робіт між школою та підрядником (скриншот: Styler)

На наше запитання про терміни закінчення ремонту відповісти не змогли, тому що "чіткого терміну немає".