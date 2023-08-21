ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Києвом у укритті для дитячого садка збудували туалети без дверей (фото)

Новость на русском →
Українка, Понеділок 21 серпня 2023 09:33
Під Києвом у укритті для дитячого садка збудували туалети без дверей (фото) Фото: В Українці зганьбилися з укриттями для дітей (фото: t.me/OBUKHIVFIRST)
Автор: Людмила Жукова

У місті Українка Обухівського району для дитячого садка збудували укриття. Але туалет у ньому не передбачений для нормального користування. Річ у тому, що там немає дверей.

Про цей факт повідомили у Telagram-каналі OBUKHIVFIRST .

Деталі інциденту

Зазначається, що таке укриття збудували у дитячому садочку "Хоровод". Цікаво, що міський голова Олександр Туренко навіть встиг похвалитися тим, що "про дітей подбали".

"Ми завжди знали, що цивілізаційно-озвірілі - варвари. Ситуація з туалетами, яку вони продемонстрували під час окупації Київської області, ще раз підтвердила це. Отже, був зафіксований їхній побутовий імператив: дірка в підлозі та практично публічна, тюремна дефекація", - йдеться у повідомленні.

Після будівництва укриття піднялася хвиля обурення.

"Чому не можна заразу робити нормальні перегородки з дверима в туалетних кімнатах? Це не великі витрати. Ось посадити на той унітаз посадових осіб одразу двох поряд за компанію, а поряд ще двох поставити руки мити", - написала Наталія Щеголенко.

Під Києвом у укритті для дитячого садка збудували туалети без дверей (фото)Під Києвом у укритті для дитячого садка збудували туалети без дверей (фото)

В Українці збудували в укритті туалети без дверей (фото: t.me/OBUKHIVFIRST)

Нагадаємо, що міністр освіти зробив важливу заяву для батьків перед новим навчальним роком.

Раніше ми докладно розповідали про те, як буде організовано новий навчальний рік в умовах воєнного стану.

Читайте РБК-Україна в Google News